وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

2020/03/04 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بوفاة سجين مدان بالإرهاب ومحكوم بالمؤبد، داخل سجن جنوبي العراق.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "سجيناً محكوماً بالمؤبد لإدانته بقضايا إرهابية، توفي اليوم الثلاثاء داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار نتيجة لإصابته بمرض خبيث".وأضاف المصدر، أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

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