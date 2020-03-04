75 حالة اختناق بعضها خطرة.. حصيلة جديدة لاحداث الخلاني

2020/03/04 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بارتفاع حالات الاختناق نتيجة مصادمات شهدتها ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد بين متظاهرين وقوات امنية.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن حصيلة احداث مصادمات يوم امس، بين متظاهرين وقوات امنية، ضمن مقتربات ساحة الخلاني، ارتفعت الى ٧٥ حالة اختناق، مبينا أن بعض تلك الاصابات خطرة.



وأوضح المصدر، أن "الاسلحة المستخدمة من الطرفين كانت بنادق الصيد وقنابل مسيلة للدموع ومولتوف".





وتشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات في بغداد، عمليات كر وفر ومصادمات بين مجاميع من المتظاهرين وقوات امنية، رغم سيطرة الاخيرة عليها واعادة افتتاحها منتصف شهر شباط 2020.





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