العراق يغلق معبرا حدوديا مع إيران.. محافظ لـ

2020/03/04 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ واسط، جنوب العراق، الأربعاء، إغلاق معبر "زرباطية"، الحدودي مع إيران لمدة 15 يوما، في إطار "إجراءات احترازية من فيروس كورونا".

وجاء في بيان عممه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، على هيئة المنافذ الحدودية، أنه "نظرا لظهور وتسجيل حالات اشتباه وإصابات في محافظة واسط تقرر غلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما".

وأورد أن هذا القرار يأتي "ضمن إجراءات استباقية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا عبر المسافرين الوافدين والحركة التجارية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة".

وعن ما إذا كانت هيئة المنافذ الحدودية، التي تسيطر عليها قوات "الحشد الشعبي"، قد رفضت الطلب، قال المياحي إنه "بخلاف ذلك تتحمل هيئة المنافذ الحدودية المسؤولية الكاملة في تداعيات إبقاء المنفذ مفتوحا".

وإلى حدود الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32، جميعهم قدموا من إيران.





وأغلقت السلطات العراقية منافذ ومعابر برية مع إيران في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد وديالى (شرق).

والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

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