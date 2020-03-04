العراق يسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب باقليم كوردستان

2020/03/04 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان، صباح اليوم الاربعاء، اول حالة وفاة بفيروس كورونا على مستوى العراق.وابلغت صحة السليمانية شفق نيوز، ان حالة الوفاة تعود لرجل دين في السليمانية، ويبلغ من العمر 70 عاماً.وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا للرجل السبيعيني الذي توفي لاحقاًوشخضت كوردستان ست حالات اصابة بفيروس كورونا، وجميعها في محافظة السليمانية.وبالمجمل سجل العراق اصابة 32 شخصا منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.

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