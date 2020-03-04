الإعدام لمدان قام بخطف وقتل 3 منتسبين في هيئة الحشد الشعبي بكركوك

2020/03/04 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت لمدان قام بخطف وقتل ثلاثة منتسبين في هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك.وقالت المحكمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي/ ولاية كركوك […]

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