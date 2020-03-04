الشهيد المقاوم رسم مسيرة الكفاح والعطاء

2020/03/04 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الشهيد هو أنبل الناس وأكثرهم كرماً، لأنه قدم روحه رخيصةً لأجل الحق والفضيلة، ولأن الشهيد هو نبراس الأمل المضيء الذي يُرشد الناس إلى طريق النصر والتحرير، خصصت حركة عصائب أهل الحق، يوم الرابع من آذار موعدًا للاحتفاء بشهدائها الأبطال، ليكون هذا اليوم رمزاً للاحتفال بالشهداء الذين زُفت أرواحهم إلى السماء، رغم أن […]

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