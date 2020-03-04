شهيد المقاومة.. الطائر الجنوبي الأسمر

2020/03/04 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) (آل عمران) الحاج مهدي الكناني ذلك الطائر الجنوبي الأسمر،المحلق في أفق الفضاء بين سماء ميدان في الجهاد، وبين أرض محرابه ومصلاه، الغارق بالدموع من خشية الله! مثالاً ونموذج وشاهد […]

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