من الحسين “عليه السلام” الى المهندس.. الشهيد رسالة وقلب لموازين الظلم

2020/03/04 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد لعل المراقب لمشروع الاستشهاد والتضحية عبر التاريخ والحاضر في العراق تحديداً يلاحظ امران، الاول هو مايتركه الشهداء الراحلين في نفوس ابناء المقاومة والاسلام من رغبة ولهفة كبيرة للشهادة والاستمرار في طريق الحق ومقارعة الظلم والكفروالاستبداد.والامر الثاني هو ما يحققه الشهداء بعد انتصار دمائهم الطاهرة وكيف تُقلب دمائهم الزكية معادلات كثيرة يكون […]

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