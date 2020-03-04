حجز ايرانيين قدما الى بغداد من الهند للشك باصابتهما بفايروس كورونا

2020/03/04 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت وثيقة ان السلطات الصحية في مطار بغداد قد قامت بحجز مسافرين ايرانيين يشك باصابتهما بفايروس كورونا.واشارت الوثيقة التي تتضمن مخاطبة من المركز الصحي في مطار بغداد الدولي الى دائرة صحة الكرخ الى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية التي وصلت مطار بغداد بعد ظهر امس الثلاثاء، نقلت على متنها شخصين ايرانيين من […]

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