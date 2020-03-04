لمواجهة خطر كورونا.. الإمارات توزع 50 ألف كومبيوتر على طلبة المدارس لاستمرار التعليم في منازلهم

2020/03/04 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بدأت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، بالتعاون مع شركة “ألف للتعليم” اليوم، في توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر، لاب توب، على طلبة الصفوف من الخامس حتى التاسع، في 151 مدرسة حكومية، وذلك لدعمهم في استكمال تعليمهم عن بعد عقب انتهاء إجازة الربيع التي تم تقديمها لتبدأ من الأحد المقبل.وتوفر شركة ألف […]

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