السلطات تعتقل مصورا نشر مقطع فيديو لمَشفى تتجمع فيه عشرات الجثث

2020/03/04 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الإيرانية مصورا نشر مقطع فيديو من داخل مكان تتجمع فيه عشرات الجثث، في مدينة قم، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان ناشطون قد نشروا مقطعا يظهر تكدساً لجثث ضحايا كورونا في إحدى المغاسل، بانتظار دفنها، بعد تأخر لأيام، لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة لدفنها من قبل السلطات الإيرانية.

وأظهر الفيديو الذي قال ناشطون إنه صور في مغسلة قرب مقبرة بهشت معصومة في قم، أحد الأشخاص يقول انظروا إلى تلك الجثث المكدسة، كما ترون هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا، وقد بقيت لأكثر من ستة أيام معروضة لعدم توفر ظروف الدفن المناسبة.

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