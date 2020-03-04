9 ثوانٍ بين أمر الإطلاق والإطلاق نفسه .. منظومة الباتريوت تصل قاعدة عين الأسد

2020/03/04 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني وشك وصول منظومة الباتريوت الى قاعدة عين الأسد العراقية، فيما اتخذت القوات الاميركية إجراءات جديدة لقواتها بقواعدها في العراق.

وقال المصدر ان القوات الأميركية في المعسكرات العراقية ألغت التعاون مع شركات محلية ومزودي خدمات كانوا يضطلعون ببعض عمليات التأهيل والتجهيز الخدماتية لمعسكراتها، كما رفعت مناطيد مراقبةٍ جديدة، وحدّدت وصول القيادات العسكرية إلى داخل مناطق تواجدها.

واضاف ان هناك أعمالاً تجري داخل هذه القاعدة تشير إلى ارتباطها بنصب المنظومة، كما أن الأميركيين أعادوا تأهيل ملاجئ داخل القاعدة، بشكل لا يوحي بأنهم يفكرون أو يخططون للانسحاب.

وتابع المصدر أن الطيران الأميركي المُسيّر عاد مجدداً للتحليق في محيط القواعد العسكرية العراقية التي تتواجد فيها قوات أميركية، وأيضاً في أجواء السفارة الأميركية في بغداد، لكن على ارتفاعات يصعب رصدها بالعين المجردة.

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