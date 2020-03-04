الصحة العالمية : فيروس كورونا بات “مترسِّخاً” في إيران

2020/03/04 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في تصريح صحفي إن الوضع ليس سهلا مشيرا إلى أن تفشي الفيروس، في إيران..



واكد راين أن القضاء على الفيروس في بلدان تفشى فيها صعب إنما ليس مستحيلا..



مبينا ان الأطباء والممرضين قلقون من عدم توافر الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة المساعدة على التنفس.

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