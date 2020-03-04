مجالس محليّة في إدلب ترفض التعامل مع الهلال الأحمر السوري

2020/03/04 | 11:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العديد من المجالس المحليّة في محافظة إدلب رفضها التعامل مع منظمة “الهلال الأحمر السوري”، ووجودها في المناطق التابعة للمعارضة في المنطقة.وأصدرت المجالس المحليّة في قرى وبلدات “عزمارين وكفرتخاريم

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