من هو الشخص الأول الذي قضت عليه كورونا في السليمانية؟

2020/03/04 | 11:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئاسة صحة السليمانية، عن هوية الشخص الذي توفي بفيروس كورونا.وقال نائب مدير رئاسة الصحة هيرش سليم، إن “الشخص المصاب بفيروس كورونا الذي توفي اليوم، في السليمانية، هو إمام […]

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