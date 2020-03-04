احتجاز شخصين في ديالى للاشتباه بحملهما فايروس كورونا وآخر في قضاء الجبايش بذي قار

2020/03/04 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء (4 آذار 2020)، حجز حالتي اشتباه بالإصابة بفايروس كورونا ...





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