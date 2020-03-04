تأجيل قمة يوفنتوس وميلان المقررة اليوم بسبب كورونا

2020/03/04 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قرر الاتحاد الإيطالي رسمياً تأجيل مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بسبب تفشي فيروس ...





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