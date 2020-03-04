شرطة ديالى تعلن شمول قرى جديدة باستراتيجية الأحزمة الأمنية في حوض الوقف

2020/03/04 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الأربعاء (04 آذار، 2020) شمول قرى جديدة باستراتيجية الأحزمة الأمنية في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قيادة شرطة ديالى قررت شمول 7 قرى جديدة ضمن حوض الوقف الزراعي (25 كم شمال شرق بقوبة) تقع ضمن حدود ناحية العبارة باستراتيجية الأحزمة الأمنية التي تفرضها قوات طوارئ الشرطة والتشكيلات الساندة لها".

واضاف المهداوي، ان "الاحزمة الامنية تهدف الى توزيع نقاط مرابطة تحيط بها مع تعزيز امن الطرق الزراعية بالإضافة الى نصب كمائن في عمق البساتين في إطار تامين الاجواء ودرء مخاطر اي اعتداءات ارهابية تستهدف المدنيين مع فتح نوافذ التعاون المعلوماتي مع كل الشرائح".

وأشار المهداوي إلى أن "الأحزمة الأمنية تأتي كاستراتيجية لتأمين المنطقة التي عانت من ويلات الإرهاب لسنوات عدة"، لافتا الى "وجود اهتمام أمني كبير من قبل الشرطة في تعزيز الاستقرار والطمأنينة في منطقة تضم اكثر من 10 الاف عائلة".

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