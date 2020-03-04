الكمارك: ضبط 4 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في محطة كمرك بوابة البصرة

2020/03/04 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن تمكن السلطة الكمركية في محطة كمرك بوابة البصرة و بالتعاون مع الجهات الساندة لها في المنفذ من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم (من الحاويات المتروكة ) تحتوي على (٤) سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده و دراجتين ناريتين مخفية خلف أدوات احتياطية للسيارات في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات

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