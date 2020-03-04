2020/03/04 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت دائرة صحة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء مسجد الإمام المصاب بفيروس كورونا.وقال مصدر مطلع، إن “المسجد يقع في شارع ٦٠ واغلق على يد لجنة مختصة في الصحة لمنع انتشار الفيروس الى بقية المصلين”.وأضاف المصدر، أن “لجنة خاصة ستقوم بتعفير وتعقيم المسجد”.وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت، اليوم الأربعاء، عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مسجد في السليمانية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مسجد في السليمانية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).