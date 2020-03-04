لجنة نيابية: تمديد مدة اختيار رئيس الحكومة ممكنة قانونياً

2020/03/04 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إمكانية تمديد فترة اختيار رئيس الحكومة قانونياً.

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