تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كردستان و العراق

2020/03/04 | 11:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أربيل اليوم الأربعاء الموافق 04-03-2020، تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب تعرضه بفايروس كورونا في محافظة السليمانية.و أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أن الشخص الذي فقد حياته بسبب فايروس كورونا الجديد COVID-19 كان يبلغ من العمر 63 سنة.

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