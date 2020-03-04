وفاة “إمام مسجد” بـ”كورونا” في السليمانية، والصحة العالمية: إيران الأخطر

2020/03/04 | 11:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة #السليمانية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” في إقليم كردستان.وذكر المتحدث باسم صحة السليمانية ياد النقشبندي في تصريحٍ

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