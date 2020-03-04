نتنياهو يصاب بفيروس كورونا ويدخل العزل المنزلي

2020/03/04 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، إلى احتمالية أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصيب بفايروس كورونا.وقال موقع “والا” الإسرائيلي إن الجنراس أهارون حليوة، رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تم إدخاله إلى العزل المنزلي، وفقا لإجراءات وزارة الصحة، بعد عودته من رحلة شخصية إلى إيطاليا.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية

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