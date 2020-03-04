وزارة الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في إدلب بسوريا


وزارة الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في إدلب بسوريا
2020/03/04 | 12:27 - المصدر: وكالة رويترز
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