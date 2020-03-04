2020/03/04 | 12:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١٠٠ حالة اختناق و٥٠ اصابة "صجم" ضمن حصيلة احداث الخلاني في بغداد امس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٠٠ حالة اختناق و٥٠ اصابة "صجم" ضمن حصيلة احداث الخلاني في بغداد امس) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١٠٠ حالة اختناق و٥٠ اصابة "صجم" ضمن حصيلة احداث الخلاني في بغداد امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).