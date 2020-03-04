دائرة كهرباء اربيل توقف ترويج المعاملات مؤقتا

2020/03/04 | 12:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت دائرة الكهرباء في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء تعليق العمل بشكل مؤقت.

وقالت الدائرة في بيان اليوم، "نسترعي انتباه المواطنين من سكنة الحدود الادارية لمحافظة اربيل انه ضمن اطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا تقرر ايقاف ترويج المعاملات في الدائرة لغاية 14 من شهر آذار الجاري".

يشار الى ان وزارة داخلية اقليم كوردستان قد قررت ايقاف ترويج المعاملات في دوائر المرور والجنسية والجوازات من تاريخ 4/3/2020 ولغاية 14/3/2020.

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