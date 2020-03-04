صورةٌ ومعلوماتٌ جديدة عن «أبو علي العسكري».. رجلُ إيران الغامض في العراق

2020/03/04 | 12:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت برز حساب “أبو علي العسكري” على “تويتر”، خلال الأسابيع الماضية، لا سيما بعد تهديد رئيس الجمهورية #برهم_صالح بعدم السماح له بالقدوم إلى #بغداد بعد زيارته لواشنطن

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