بوادر “مماطلة” جديدة.. حديث عن إمكانية “تمديد” الـ15 يومًا لاختيار رئيس وزراء جديد!

2020/03/04 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إمكانية تمديد فترة اختيار رئيس الحكومة قانونياً.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “مدة اختيار رئيس الوزراء المحددة من قبل الدستور ليست قطعية”.وأوضح انه “في حال لم يحسم قرار اختيار رئيس الحكومة خلال 15 يوماً يمكن تمديد المدة […]

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