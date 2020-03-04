صالح: هيكلة موازنة2020 واعادتها للمربع الاول الحل الوحيد لاقراراها لوجود عجز فيها لايمكن تجاوزه

2020/03/04 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "هيكلة الموازنة المالية لعام 2020 وإعادتها للمربع الأول الحل الوحيد لإقرارها".

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