السرطان يقضي على مدان بالارهاب في سجن [الحوت]بالناصرية

2020/03/04 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر أمني، بوفاة سجين مدان بالإرهاب ومحكوم بالمؤبد، داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار والمسمى شعبياً بسجن [الحوت].

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