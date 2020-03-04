نائب لـ”العهد نيوز”: قانونا الانتخابات والضمان الصحي سيمرران في الفصل التشريعي الجديد

2020/03/04 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد تشريع عدد من القوانين المهمة ومنها جدول قانون الانتخابات والضمان الصحي في مقدمة القوانين، لافتا إلى أن هذه القوانين يمثلان ركيزة أساسية وجوهر الإصلاح السياسي والتغير الذي يتطلع إليه الشعب.وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الأربعاء إن […]

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