تركيا تعلن مقتل 9 عناصر من من “بي كا كا” شمالي العراق

2020/03/04 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 9 من عناصر “بي كا كا” في غارات شمالي العراق.وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن سلاح الجو التركي حيّد 4 إرهابيين في منطقة أفاشين، و5 في منطقة هاكورك.وأكدت أن عملياتها العسكرية في شمال العراق ستستمر إلى حين تحييد آخر إرهابي من “بي كا كا”.ودأبت […]

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