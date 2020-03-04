2020/03/04 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع لبحث اخر تطورات ملف كورنا في نينوى بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لبحث اخر تطورات ملف كورنا في نينوى بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لبحث اخر تطورات ملف كورنا في نينوى بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).