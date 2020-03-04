من المسؤول عن تهديد رئيس المخابرات العراقية؟

2020/03/04 | 12:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لـ”أبو موسى” أو حسين مؤنس أو أبو علي العسكري، منشورة على موقع قناة روداو الكردية برز حساب “أبو علي العسكري” على تويتر بشكل كبير مؤخرا، خاصة بعد اتهامه لرئيس […]

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