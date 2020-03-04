الصحافة الغربية: ابتزاز أردوغان لأوروبا، مناورة فاشلة

2020/03/04 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال ملف المهاجرين وابتزاز أوروبا لتحقيق مكاسب سياسية ومالية جديدة تثير حفيظة القارة العجوز على الصعيدين السياسي والإعلامي وبينما تتزايد الأصوات المنددة باستخدامه ورقة الهجرة للضغط على القادة الأوروبيين اتفقت تعليقات صحف غربية وأمريكية على توصيف مخططاته بأنها “ابتزاز فاشل”.وفي معرض التحليلات والآراء التي أوردتها الصحف الأجنبية […]

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