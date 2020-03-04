الفريق الركن البياتي يعلن تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

2020/03/04 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الأربعاء، تمديداً جديداً لساعات فتح المنطقة الخضراء اعتباراً من يوم غد، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً بشكل مستمر.وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، انه “اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق الخامس من آذار الحالي، ستفتح المنطقة

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