2020/03/04 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علماء الإسلام في كردستان: ملا رشيد المتوفي بفايروس كورونا استقبل أشخاصاً قادمين من إيران قبل أيام

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علماء الإسلام في كردستان: ملا رشيد المتوفي بفايروس كورونا استقبل أشخاصاً قادمين من إيران قبل أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( علماء الإسلام في كردستان: ملا رشيد المتوفي بفايروس كورونا استقبل أشخاصاً قادمين من إيران قبل أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).