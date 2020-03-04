الأنبار تنفي تسجيل إصابة بفايروس كورونا في قضاء هيت

2020/03/04 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

نفت دائرة صحة الأنبار، الأربعاء (4 شباط 2020) تسجيل إصابة بفايروس كورونا في قضاء هيت.

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