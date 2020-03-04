رئاسة اقليم كردستان تجتمع بممثلي الأحزاب لمناقشة تشكيل الحكومة الاتحادية

2020/03/04 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (04 اذار 2020)، ببدء اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع ممثلي الأحزاب الكردية لمناقشة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع رئاسة اقليم كردستان مع ممثلي الأحزاب الكردستانية، قد بدأ لبحث عدد من الملفات".

وأضاف، أن "أبرز الملفات التي سيناقشها المجتمعون، ملف تشكيل الحكومة العراقية ومواضيع اخرى تخص الوضع في الاقليم ووحدة الموقف الكردي".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها، أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

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