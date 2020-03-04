شاهد… مواطن مصاب بفيروس “كورونا” يروي ما يحدث في محجره بأحد مستشفيات بغداد

2020/03/04 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم مواطن في محافظة بغداد، مصاب بفيروس كورونا، على تصوير فيديو من داخل محجره في مستشفى الخطيب بالعاصمة بغداد، حيث تحدث عن انعدام الرعاية والاهتمام.وتحدث المواطن المصاب عن جملة أمور في المحجر ووثقها من خلال الفيديو، حيث أظهر انعدام الغذاء ونقص في الخدمات، مع عدم وجود مراقبة مستمرة على حالته.أعلنت […]

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