مؤسسة الشهداء : الرابع من اذار رمز لشهداء المقاومة ومثالا للنخب الصادقة

2020/03/04 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص حوار : ملاك الموسوي كيف لكلمة أن تختصر الكثير مما لا يختصر، وأن تصف الكثيرين ممن سموا بالتضحية وارتقوا إلى تلك المرتبة، مرتبة (الشهداء) أو قل (رتبتهم)، فمن هم؟ ومن كانوا؟ هل كانوا خسائر معركتنا أم وجه انتصارنا الصعب؟ أم كانوا ثمن الانتصار؟ من يملأ تلك الفراغات الواسعة التي خلفها رحيلهم، […]

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