البيئة النيابية لـ”العهد نيوز”: استمرار حالات الإصابة بالسرطان نتيجة المخلفات الحربية

2020/03/04 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن المشاكل والتحديات البيئية التي تواجه العراق، لافتا إلى أن المخلفات الحربية الأكثر فتكا بالمدنين.وقال عضو اللجنة فالح الزيادي في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الأربعاء أن “المخلفات تشكل تهديدا مستمرا للسكان المدنين”.وأضاف أن “هناك ارتفاع مستمر بحالات الإصابة بالسرطان نتيجة المخلفات الحربية”، مشيراً إلى […]

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