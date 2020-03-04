إيران: كورونا لم يؤثر على إنتاج النفط والغاز

2020/03/04 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قال، الأربعاء، إن فيروس كورونا ليس له أي تأثير على إنتاج النفط والغاز في البلاد.

ونقلت الوكالة عن فرخ علي خاني نائب رئيس الشركة قوله "إنتاج وتوزيع النفط والغاز في إيران يجري دون أي تأثر بالتفشي".

وانخفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المئة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع طهران في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وذكر موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط أن وزير النفط بيجن زنغنه غادر لحضور اجتماع أوبك في فيينا اليوم الأربعاء.

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