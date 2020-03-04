2020/03/04 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تمنع حضور المشجعين للمباريات الرياضية وتعلق اداء الجماعة والجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تمنع حضور المشجعين للمباريات الرياضية وتعلق اداء الجماعة والجمعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تمنع حضور المشجعين للمباريات الرياضية وتعلق اداء الجماعة والجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).