انطلاق اجتماع رئاسة كوردستان مع قادة الصف الاول في الاقليم

2020/03/04 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق قبل قليل في مدينة اربيل اجتماع بين رئاسة اقليم كوردستان وقادة الصف الاول للاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية.

وانطلاق الاجتماع باشراف مباشر رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وبحضور قادة الاحزاب السياسية .

و وفق المعلومات الواردة فان الاجتماع سيناقش الاوضاع في السليمانية والعلاقات بين اربيل وبغداد اضافة الى قضايا اخرى.

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