عبدالامير الركابي - (1) تشرين: الثورة و- قرآنها-/3

2020/03/04 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي (1)تشرين: الثورة و "قرآنها"/3عبدالامبرالركابي من يسمون انفسهم ماركسيون، وكذا الليبراليون وضعوا مخططات وسرديات للعراق وتاريخه كاريكاتورية مثيرة للضحكك، تراوحت بين نقل اللوحة التاريخيه الاوربية، والقول اعتباطا بان العراق عرف مراحل العبودية والاقطاع، وهو سائر الى الثورة البرجوازية، وبين اعتبار ان العراق صار فجاة وبالعدوى مجتمعا بطبقات "حديثة"، لمجرد ان أقام الغرب فيه بعض صناعات غير عضوية مج......

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