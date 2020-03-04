محسن ابو رمضان - الانتخابات الاسرائيلية استخلاصات وعبر

2020/03/04 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان الانتخابات الاسرائيليةاستخلاصات وعبر .أثبتت نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة مدي قوة وزخم اليمين المتطرف في إسرائيل حيث انبرى المستوطنين وقوي العنصرية من أجل رفع نتنياهو للوصول الي سدة السلطة وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع الصهيوني علي حساب الشعب الفلسطيني وقضية الوطنية عبر برامج الضم والاستيطان تنفيذا لصفقة ترامب.لقد اختار الناخب الإسرائيلي النسخة الاصلية من الصورة اليميني......

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