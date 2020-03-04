2020/03/04 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وسام_عبد_العظيم_عباس ان وتيرة التحول والتطور السريع في التكنولوجيا المعاصرة تؤكد على حتمية نشأة انماط عيش اجتماعية مشتركة مع الكائنات السايبيرية ، تتجاوز الطبيعة السائدة في كافة الانماط الاجتماعية المتعاقبة عبر التاريخ الانساني، وان عملية التحول من نمط حياة لاخر بمعزل عن السياقات التاريخية والتكنولوجية يشير الى امكانية حدوث صدمات سيكولوجية واهتزازات اجتماعية قد تكون عميقة في بعض حالاتها وتجلياتها .يحاول هذا الكتاب ، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وسام عبد العظيم عباس - الديجيتولوجيا قادمة كي تمكث الى الابد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وسام عبد العظيم عباس - الديجيتولوجيا قادمة كي تمكث الى الابد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).