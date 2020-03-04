الزراعة: تسويق 311 مليون بيضة ومئات الأطنان من الدجاج والأسماك ببغداد

2020/03/04 | 12:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن تسويق أكثر من 311 مليون بيضة مائدة عن ومئات الأطنان من الدجاج والأسماك في بغداد، خلال شهر شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم تسويق أكثر من 311 مليون بيضة عن طريق 49 مشروعاً عاملاً في محافظة بغداد تم إنشاؤها عن طريق المبادرة الزراعية وتعمل بنظام الأقفاص، بواقع أكثر من 10 ملايين بيضة في اليوم".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الكميات المسوقة من الدجاج المحلي بلغت 310 ألف دجاجة بواسطة 15 مشروعاً إنتاج دجاج اللحم في المحافظة".وتابعت، أن "الكميات التي تم تسويقها من الأسماك في جانب الكرخ إلى الأسواق المحلية أكثر من2416 طناً عن طريق 115مشروعاً مجازاً يعمل في المحافظة، فيما بلغت الكميات المسوقة من لحوم الاغنام أكثر من 791 طناً ومن لحوم الأبقار 361 طناً خلال شهر شباط الماضي".وكانت وزارة الزراعة توقعت، في (21 تموز 2019) ، اكتفاء العراق ذاتياً من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، مرجحاً أن يتم تصدير الفائض في حال وجود إمكانية لذلك.





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